В Курганской области задержали мужчину, которого разыскивали более 15 лет

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции и Росгвардии задержали в Курганской области находящегося более 15 лет в федеральном розыске жителя Шадринска по делу о нескольких убийствах, сообщается во вторник на сайте регионального управления МВД.

По данным ведомства, задержанный Вячеслав Прямоносов является фигурантом нескольких уголовных дел, возбужденных по фактам убийств в городе Шадринск в начале 2000-х годов.

Полицейские задержали Прямоносова в лесу, куда он выходил тайком гулять по ночам.

"В настоящее время он заключен под стражу", - приводятся в пресс-релизе слова официального представителя МВД России Ирины Волк.

Ранее сообщалось, что органы СКР и полиция на протяжении нескольких лет ищут объявленного в федеральный розыск Прямоносова, подозреваемого в причастности к заказным убийствам шести человек, грабеже и разбойных нападениях в Курганской области.