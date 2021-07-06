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В Курганской области задержали мужчину, которого разыскивали более 15 лет

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции и Росгвардии задержали в Курганской области находящегося более 15 лет в федеральном розыске жителя Шадринска по делу о нескольких убийствах, сообщается во вторник на сайте регионального управления МВД.

По данным ведомства, задержанный Вячеслав Прямоносов является фигурантом нескольких уголовных дел, возбужденных по фактам убийств в городе Шадринск в начале 2000-х годов.

Полицейские задержали Прямоносова в лесу, куда он выходил тайком гулять по ночам.

"В настоящее время он заключен под стражу", - приводятся в пресс-релизе слова официального представителя МВД России Ирины Волк.

Ранее сообщалось, что органы СКР и полиция на протяжении нескольких лет ищут объявленного в федеральный розыск Прямоносова, подозреваемого в причастности к заказным убийствам шести человек, грабеже и разбойных нападениях в Курганской области.

Курганская область МВД

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