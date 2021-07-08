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Три человека погибли в ДТП с поездом в Ленинградской области

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Локомотив столкнулся с легковым автомобилем на железнодорожном переезде в Приозерском районе Ленинградской области. Погибли три человека, сообщили "Интерфаксу" в управлении МЧС по региону.

Сообщение о столкновении поступила в 12:45.

Инцидент произошел в районе станции "Орехово".

Пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры сообщает о начале проверки в связи с инцидентом.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Октябрьской железной дороги (филиал ОАО "РЖД"), на переезде была исправная звуковая и световая сигнализация.

"Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным для предотвращения столкновения", - сказал собеседник агентства.

В связи с происшествием задержаны пригородные поезда №7532 Сосново - Санкт-Петербург и №6529 Девяткино - Сосново.

Ленинградская область ДТП

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