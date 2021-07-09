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Судовладелец в Находке впервые за 10 лет поменял "удобный флаг" на российский

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Теплоход, ранее работавший под "удобным флагом" Того, в приморском порту Находка поменял флаг на российский, сообщил "Интерфаксу" в пятницу председатель Дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков Николай Суханов.

"В Находке на теплоходе "Александр I" прошла смена флага. Судовладелец поменял удобный флаг государства Того на флаг России. В порту Находке это произошло впервые за последние десять лет", - сказал Суханов.

Теплоход прибыл в Приморье из китайского порта Циндао.

Представитель профсоюза побывали на судне. "На борту судна – российский экипаж. Это тоже важно для российских моряков, так как сейчас на них распространяется российское законодательство. Плавая под флагом Того, моряки были под законодательством государства Того, а оно у них совершенно не защищает моряков, тем более российских", - сказал Суханов.

Он отметил, что это важное событие для Международной федерации транспортных рабочих (МФТ), так как профсоюзы ведут борту с "удобными флагами".

"Мы рассказали морякам, что МФТ ведет борьбу с судовладельцами, которые поднимают на своих судах удобные флаги и не обеспечивают моряков минимальными гарантиями, разработанными профсоюзами моряков, входящих в МФТ", - добавил он.

По его словам, подняв "удобный" флаг, судовладелец нанимает самую дешевую рабочую силу, резко сокращает издержки за счет снижения жизненного уровня и ухудшения условий труда.

Находка Того

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