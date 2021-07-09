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В ДТП с пассажирским автобусом в Сочи пострадали 12 человек

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Авария с участием рейсового автобуса в Сочи отправила на больничные койки 12 человек, сообщили "Интерфаксу" в городском УВД в пятницу.

"Автобус маршрута №104, в котором находилось 30 человек, задел грузовик и еще один автомобиль. Двенадцать пострадавших доставлены в больницы курорта. Среди них тяжелых нет", - сказал представитель полиции.

По предварительным данным, у автобуса отказали тормоза, отметил собеседник агентства.

Ранее сообщалось о восьми пострадавших в ДТП.

Сочи МВД

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