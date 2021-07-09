Кемеровских автомобилистов накажут за катание по фонтану

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - В Кемерове привлекут к ответственности двух горожан, которые вечером езили на машинах по пешеходному фонтану в Ленинском районе, сообщили в областном управлении МВД.

Видеозапись проезда двух машин по подсвеченному фонтану появилась в местном паблике вечером 7 июля.

Полицейские проверили видео и установили личности нарушителей. Это оказались местные жители 18 и 20 лет.

Они признались, что прокатились по фонтану на Lada Granta и Lada Priora после проигранного спора.

"Ранее оба водителя неоднократно привлекались к ответственности за нарушения ПДД", - говорится в пресс-релизе.

Обоих арестовали на сутки из-за ранее не оплаченных штрафов.

За катание по фонтану на них составили новые протоколы о нарушении правил дорожного движения.

Плоскостной фонтан с подсветкой открыли в Кемерове в августе 2020 года.