Кемеровских автомобилистов накажут за катание по фонтану
Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - В Кемерове привлекут к ответственности двух горожан, которые вечером езили на машинах по пешеходному фонтану в Ленинском районе, сообщили в областном управлении МВД.
Видеозапись проезда двух машин по подсвеченному фонтану появилась в местном паблике вечером 7 июля.
Полицейские проверили видео и установили личности нарушителей. Это оказались местные жители 18 и 20 лет.
Они признались, что прокатились по фонтану на Lada Granta и Lada Priora после проигранного спора.
"Ранее оба водителя неоднократно привлекались к ответственности за нарушения ПДД", - говорится в пресс-релизе.
Обоих арестовали на сутки из-за ранее не оплаченных штрафов.
За катание по фонтану на них составили новые протоколы о нарушении правил дорожного движения.
Плоскостной фонтан с подсветкой открыли в Кемерове в августе 2020 года.