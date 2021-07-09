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Двое пожарных погибли, врезавшись в забор в районе Хабаровска

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - В пригороде Хабаровска пожарный автомобиль врезался в забор частного дома, при столкновении машина перевернулась, в результате чего два человека погибли на месте. Об этом сообщили "Интерфаксу" в управлении ГИБДД по Хабаровскому краю в пятницу.

"Пожарный автомобиль "Урал" ехал на тушение огня. В районе Воронеж-2, ниже Зоосада, на склоне машина въехала в кирпичный забор частного дома, после чего перевернулась. На месте погибли двое сотрудников противопожарной службы", - сказали в пресс-службе.

Еще два человека получили травмы и в тяжелом состоянии госпитализированы в больницу.

В ГИБДД уточнили, что служебный автомобиль принадлежит противопожарной службе Комитета правительства Хабаровского края по гражданской защите.

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