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Три человека пострадали при камнепаде в горах Кабардино-Балкарии

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Группа туристов попала под камнепад в Безенгийском ущелье Кабардино-Балкарии, пострадали три человека. Об этом сообщили "Интерфаксу" в Эльбрусском высокогорном поисково-спасательном отряде МЧС России в пятницу.

Тургруппа попала под камнепад во время стоянки на высоте 3500 метров.

В настоящее время спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России транспортируют пострадавших с различными травмами в альпинистский лагерь "Безенги".

Кабардино-Балкария

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