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Работающие на удаленке чаще получают от руководства отзывы о работе

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - В России сотрудники, работающие на удаленке, чаще своих коллег в офисах получают от руководства отзывы о результатах работы, свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра портала SuperJob.ru.

Согласно опросу, поступившему в "Интерфакс", часто получали обратную связь от начальства 46% опрошенных сотрудников на удаленке и 40% - в офисе. Редко - 41% тех, кто на удаленке, и 38% - в офисе.

Не получали обратную связь практически никогда 13% опрошенных работников на удаленке и 22% - в офисах.

В целом, как говорится в исследовании, "каждый пятый офисный работник (20%) признается, что практически никогда не получает обратной связи от своего руководителя, еще 39% сообщают, что получить отзыв начальника о проделанной работе удается редко. Лишь 4 из 10 респондентов часто получают обратную связь от руководителя по результатам работы".

Опрос был проведен 16 мая - 22 июня 2021 года среди 1600 офисных сотрудников в 398 населённых пунктах РФ, во всех федеральных округах. Задавался вопрос: "Как часто вы получаете обратную связь по результатам работы от своего руководителя".

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