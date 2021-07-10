Состояние Петра Мамонова улучшилось

Заразившийся коронавирусом артист остается в искусственной коме на аппарате ИВЛ

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Состояние артиста и музыканта Петра Мамонова улучшилось, но он десятые сутки остается на ИВЛ, сообщила "Интерфаксу" его жена Ольга Мамонова.

"Сегодня ровно две недели как он в больнице, но состояние просто тяжелое. Из крайне тяжелого на тяжелое - уже веселее", - сказала Мамонова.

Она уточнила, что врачи пока не вывели артиста из состояния искусственной комы. "Пока ничего хорошего на этом фронте, это очень медленный процесс", - сказала она.

О госпитализации артиста стало известно 1 июля. Как сообщила супруга Мамонова, он был госпитализирован в тяжелом состоянии 27 июня.

Рок-музыкант, поэт и актер Мамонов родился 14 апреля 1951 года. Он - основатель и лидер музыкальной группы "Звуки Му". Как актер известен по работам в фильмах "Такси-Блюз" и "Остров" Павла Лунгина.