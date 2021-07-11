Путин поздравил секретаря Совбеза РФ Патрушева с юбилеем

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин поздравил секретаря Совета Безопасности РФ Николая Патрушева с 70-летием, отметив его высокие деловые качества и организаторский талант.

"Уважаемый Николай Платонович! Сердечно поздравляю Вас с 70-летним юбилеем. Нас связывают долгие годы дружбы и совместной работы. На всех этапах профессионального пути Вы неизменно демонстрировали высокие деловые качества, блестящую эрудицию и аналитические способности, умение брать на себя личную ответственность за решение важных, востребованных временем задач", - говорится в поздравительной телеграмме президента, опубликованной в воскресенье на сайте Кремля.

Путин подчеркнул, что аппарат Совбеза РФ "трудится как слаженная, компетентная команда, содействует эффективному решению ключевых проблем обеспечения национальной безопасности, экономического развития страны, внешней политики и государственного строительства" во многом благодаря Патрушеву, его опыту и организаторскому таланту.

"Знаю, что главным для Вас, как истинного патриота, было и остаётся служение России и нашему народу. Желаю Вам здоровья и успехов - на благо Отечества", - заключил глава государства.