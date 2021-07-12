В Башкирии человек погиб в столкновении тепловоза и машины

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - В Башкирии на железнодорожном переезде в Мелеузовском районе тепловоз протаранил легковую машину, выехавшую на пути. Погиб водитель автомобиля, его пассажиры госпитализированы, сообщила пресс-служба Куйбышевской железной дороги.

Столкновение произошло в 05:02 на железнодорожном переезде между станциями "Зирган" и "Ратат", уточнили в компании. По данным МЧС, это было около 5:40 по московскому времени на нерегулируемом переезде.

По данным КЖД, водитель Opel Astra при исправно действующей переездной сигнализации нарушил правила и выехал на пути.

"Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось", - отмечено в пресс-релизе.

В МЧС сообщили о троих пострадавших. Участники локомотивной бригады травм не получили. Железнодорожное полотно, опоры и контактные сети в результате ДТП не повреждены. Задержек пассажирских и грузовых поездов не ожидается.