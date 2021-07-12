В Петербурге пять человек пострадали при обрушении крыши столовой

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - В Петербурге строительная тележка упала с многоэтажного здания на крышу одноэтажной пристройки у бизнес-центра "Цеппелин" и пробила ее. Пострадали пять человек, сообщили "Интерфаксу" в региональном управлении МЧС.

Это случилось около 12:40, когда в столовой находились восемь сотрудников и двадцать посетителей.

Четверых пострадавших медики осмотрели на месте, от госпитализации они отказались. Одного человека с порезами отправили в больницу.

По факту случившегося началась прокурорская проверка, сообщили в городском надзорном ведомстве. Прокуроры оценят действия ответственных лиц по соблюдению требований законодательства об охране труда и технике безопасности при производстве работ, а также строительных правил и нормативов.