Один подросток погиб и двое пострадали в "пьяном" ДТП под Тулой

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Тульская полиция устанавливает обстоятельства аварии с машиной, которой управлял пьяный водитель, сообщил в понедельник отдел пропаганды регионального УГИБДД.

По данным ведомства, на автодороге Лопатково - Ефремов Тепло-Огаревского района Тульской области 26-летний водитель машины "ВАЗ-2112" не справился с управлением и опрокинулся в кювет. В результате ДТП погибла девушка 15 лет, еще двое пассажиров - юноша 18 лет и девушка 15 лет - госпитализированы с травмами.

Экспертиза показала, что водитель был пьян.

По данному факту возбуждено уголовное дело по п. "а" ч.4 ст.264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения).

В пресс-службе СУ СКР по региону уточнили, что на месте погибла 15-летняя жительница Тулы, двое пассажиров - жительница Московской области 15 лет и житель поселка Теплое 18 лет - госпитализированы с травмами. Водитель и еще один 20-летний пассажир не пострадали.

По предварительным данным, компания молодых людей отмечала возвращение из армии одного из них, а затем решила проехаться на машине, отметили в пресс-службе.

В настоящее время подозреваемый задержан, готовится ходатайство об его аресте.