КС запретил штрафовать за валютные операции, ставшие незаконными из-за санкций

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Конституционный суд России запретил привлекать граждан к административной ответственности за вынужденное использование иностранных банков для возврата средств в Россию. Об этом говорится в постановлении на сайте КС.

Это решение суд принял по жалобе Николая Кузнецова, которого Федеральная налоговая служба и суды оштрафовали на 31 млн рублей за валютный перевод, получивший признаки незаконности из-за санкций США.

Эти разбирательства начались после того, как в июне 2014 года Кузнецов решил перевести из Транскапиталбанка свои $616 тысяч на счет своего отца в Мособлбанке. Так как это был долларовый перевод, то он должен был проходить через корреспондентский счет в США, но когда деньги оказались в американском подразделении английского банка Standard Chartered, тот их заблокировал. Причиной стали санкции США, под которые подпал Мособлбанк вслед за свои санатором - СМП банком, принадлежащим Аркадию и Борису Ротенбергам.

Взыскать деньги с Транскапиталбанка Кузнецову в России не удалось - суды сочли, что виной всему "обстоятельства непреодолимой силы". В итоге вклад ему удалось вернуть лишь в 2016 году после неоднократных обращений в Управление по контролю за иностранными активами казначейства США (OFAC) и даже президентскую администрацию. При этом Standard Chartered отказался работать с российскими банками и отправил деньги Кузнецову, который к тому моменту уже жил и работал в Лондоне и даже не считал себя резидентом России, на его английский счет в Barclays Bank.

Поступившие деньги Кузнецов отправил на свой счет в Сбербанк, и летом 2017 года получил штраф от ФНС на сумму почти 31 млн рублей за незаконную валютную операцию. Налоговый орган увидел нарушение в том, что перечисление средств произошло без участия уполномоченного российского банка. За это часть 1 статьи 15.25 КоАП предусматривает для граждан и организаций штраф от 75% до 100% от суммы незаконной валютной операции.

Российские суды признали штраф правомерным, а доводы Кузнецова об отсутствии у него российского резидентства (ограничения действуют только для резидентов) отклонили, сославшись на недостаточность доказательств и наличие регистрации по месту жительства в России. Не помогла ему и поддержка со стороны Банка России, который в ответ на его запрос указал, что цепочку транзакций можно рассматривать как законную исходя из совокупности и последовательности совершенных действий. По мнению ЦБ, ее можно расценить как перевод резидентом России денег со счета в уполномоченном банке на свой зарубежный счет.

В январе 2018 года Кузнецов заплатил назначенный ему штраф, но после этого обратился в КС. В своей жалобе он отметил "драконовский" размер штрафов, предусмотренных частью 1 статьи 15.25 КоАП, которые носят "неоправданно карательный характер". Он просил признать неконституционной часть 1 статьи 15.25 КоАП и пункт 6 части 1 статьи 1, части 4 и 5 статьи 12 закона "О валютном регулировании и валютном контроле", которые, в частности, описывают механизм перевода денег резидентами РФ со своих счетов в уполномоченных российских банках на свои зарубежные счета.

КС счел эти нормы конституционными. При этом суд отметил, что у правоприменительных органов нет единого подхода к регулированию трансграничных переводов, если средства оказались в иностранной юрисдикции по независящим от их владельца причинам и сформулировал подход, которым они должны руководствоваться.

"Деятельность органов публичной власти не должна усугублять правовое и фактическое положение российских граждан и организаций, которых затронули соответствующие санкции. Более того, наиболее приемлемой и ожидаемой реакцией органов власти является принятие решений, направленных на содействие таким лицам как попавшим в тяжелую ситуацию из-за противоправных, по сути, обстоятельств", - говорится в постановлении КС.

По мнению КС, если из-за санкций законная валютная операция формально перестала соответствовать критерию разрешенной в соответствии с российским валютным законодательством, этого недостаточно для признания незаконными действий гражданина по восстановлению права собственности на принадлежащее ему имущество.

Оценивая шаги, предпринятые гражданином к соблюдению валютного законодательства, правоприменительные органы должны учитывать фактические обстоятельства конкретного дела, которые свидетельствуют об объективных препятствиях в совершении законной валютной операции из-за санкций, решил КС. Также, говорится в постановлении суда, они должны учитывать не искажают ли действия резидента смысл первоначальной законной валютной операции, направлены ли они на восстановление положения, которое имело место до начала ее совершения.

КС решил, что решения судов, принятые в отношении Кузнецова, должны быть пересмотрены.

По оценке суда, заявителя оштрафовали за за валютную операцию, которая, по сути, представляла собой вынужденную корректировку прерванной не по его вине первоначальной законной валютной операции. В результате же привлечения к ответственности он был лишен большей части средств, участвовавших в валютной операции, при том что сама по себе законность владения ими не ставилась и не ставится под сомнение правоприменительными органами, говорится в постановлении.