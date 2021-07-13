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Двое заключенных сбежали из колонии-поселения в Новосибирской области

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов ищут двух заключенных, сбежавших из колонии-поселения при ИК-8 в Новосибирской области, сообщает во вторник пресс-служба ГУФСИН по региону.

В ходе проведения плановой проверки заключенных было выявлено отсутствие Виталия Козлова и Александра Горлова, осужденных за преступления против собственности, говорится в пресс-релизе.

В сообщении отмечается, что в колониях-поселениях осужденные к лишению свободы содержатся без охраны, но под надзором администрации исправительного учреждения, в часы от подъема до отбоя пользуются правом свободного передвижения в пределах колонии-поселения.

С разрешения администрации они могут передвигаться без надзора и вне колонии-поселения, но в пределах населенного пункта, где расположена колония.

Помимо этого, заключенные могут носить гражданскую одежду, иметь при себе деньги и ценные вещи, чем и воспользовались разыскиваемые осужденные, сбежав из колонии, подчеркивает пресс-служба.

Новосибирская область ФСИН

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