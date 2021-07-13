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Бронетранспортер и маршрутка столкнулись на Ставрополье

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Столкновение БТР Росгвардии и "ГАЗели" произошло в Ставропольском крае, погибли два человека.

"При следовании воинской колонны в сопровождении ВАИ произошло ДТП", - сообщили журналистам в пресс-службе Северо-Кавказского округа Росгвардии.

По предварительной информации, водитель пассажирской "ГАЗели" столкнулся с БТР, двигавшемся в составе воинской колонны, что привело к гибели двух пассажиров маршрутки, добавили в пресс-службе.

На месте происшествия работают инспекторы Военной автоинспекции и ДПС. Обстоятельства ДТП уточняются, сообщили в ведомстве.

Ранее о данной аварии сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Автоавария с участием бронетранспортера и маршрутной "ГАЗели" произошла утром во вторник, Предгорный округ. Двое погибли, еще четыре человека ранены", - сказал источник.

Он уточнил, что все пострадавшие уже доставлены в больницу, их осматривают медики.

Ставропольский край Росгвардия

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