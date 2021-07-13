В Подмосковье задержали пенсионерку, вырастившую 85 кг конопли в огороде

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Полицейские изъяли у пенсионерки из Щелкова более 85 кг конопли, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Московской области.

"Сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков МУ МВД России "Щелковское" задержали 63-летнюю местную жительницу, подозреваемую в незаконном культивировании наркосодержащих растений", - говорится в сообщении.

По словам начальника пресс-службы областного главка МВД Татьяны Петровой, при осмотре придомового участка женщиныв деревне Огуднево полицейские обнаружили 452 куста, похожие на коноплю. Химическое исследование показало, что изъятые растения являются наркотическим средством - марихуаной общим весом более 85 килограммов.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по ст. 231 УК РФ (незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества).

Пенсионерке избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.