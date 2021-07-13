Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:53Заразились
на 13.07В России 5 833 175+24 702В мире 187 238 474+422 406

Сотрудник ГИБДД в Поморье получил 7 лет за взятки от учеников автошколы

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Суд в Архангельской области приговорил бывшего сотрудника группы регистрационно-экзаменационной работы ГИБДД ОМВД России по Плесецкому району к 7 годам колонии за взяточничество. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СКР во вторник.

Экс-сотрудник ГИБДД признан виновным в совершении 24 преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные действия).

По данным следствия, в 2017-2019 годах он получал через посредника взятки в общей сумме 865 тыс. рублей от учеников автошколы "Глэдис" за выставление положительных оценок и сдачу экзаменов по управлению транспортными средствами. В ходе допроса мужчина свою вину признал частично.

Отбывать наказание он будет в колонии общего режима.

Также суд лишил обвиняемого специального звания и права занимать должности на государственной службе на 3 года. Кроме того, суд удовлетворил иск прокурора о взыскании с подсудимого в доход государства 840 тыс. рублей.

Ранее суд приговорил к 3,5 годам колонии экс-начальника отделения ГИБДД ОМВД России по Плесецкому району за получение взяток. Продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении директора автошколы "Глэдис".

Архангельская область

Новости

Подразделения казаков в ряде регионов войдут в состав Росгвардии

Подразделения казаков в ряде регионов войдут в состав Росгвардии
Пандемия коронавируса

В Кремле увидели логику в ужесточении COVID-мер по примеру Франции

Пандемия коронавируса

Более 28,6 млн человек привились от коронавируса в РФ

Более 28,6 млн человек привились от коронавируса в РФ
Пандемия коронавируса

В РФ обновлен максимум летальных исходов COVID-19 за сутки

В РФ обновлен максимум летальных исходов COVID-19 за сутки
Пандемия коронавируса

Иностранных таксистов и курьеров начали вакцинировать в Подмосковье

В Подмосковье задержали пенсионерку, вырастившую 85 кг конопли в огороде

Погибший при взрыве газа в Геленджике находился на улице

Источник сообщил о двух погибших от взрыва в гостинице в Геленджике

Один человек извлечен из-под завалов гостиницы в Геленджике

Один человек погиб, четверо пострадали при взрыве в отеле в Геленджике

Один человек погиб, четверо пострадали при взрыве в отеле в Геленджике
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');