Сотрудник ГИБДД в Поморье получил 7 лет за взятки от учеников автошколы

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Суд в Архангельской области приговорил бывшего сотрудника группы регистрационно-экзаменационной работы ГИБДД ОМВД России по Плесецкому району к 7 годам колонии за взяточничество. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СКР во вторник.

Экс-сотрудник ГИБДД признан виновным в совершении 24 преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные действия).

По данным следствия, в 2017-2019 годах он получал через посредника взятки в общей сумме 865 тыс. рублей от учеников автошколы "Глэдис" за выставление положительных оценок и сдачу экзаменов по управлению транспортными средствами. В ходе допроса мужчина свою вину признал частично.

Отбывать наказание он будет в колонии общего режима.

Также суд лишил обвиняемого специального звания и права занимать должности на государственной службе на 3 года. Кроме того, суд удовлетворил иск прокурора о взыскании с подсудимого в доход государства 840 тыс. рублей.

Ранее суд приговорил к 3,5 годам колонии экс-начальника отделения ГИБДД ОМВД России по Плесецкому району за получение взяток. Продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении директора автошколы "Глэдис".