Трое мужчин по ошибке похитили случайного отдыхающего с пляжа Севастополя

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Полицейские начали проверку из-за инцидента на пляже Севастополя, откуда трое мужчин насильно увезли отдыхающего, сообщили "Интерфаксу" во вторник в пресс-службе городского управления МВД.

Полицейские накануне днем получили сообщение, о том, что на пляже "Учкуевка" неизвестные мужчины с предметами, похожими на оружие, посадили в Audi молодого человека. Примерно через час автомобиль был задержан.

В "Ауди" находились трое мужчин в возрасте от 38 до 47 лет, которые рассказали, что арендовали автомобиль, чтобы разыграть знакомого. Проехав небольшое расстояние, они поняли, что перепутали своего знакомого с другим молодым человеком, и высадили его из автомобиля. При этом ему не угрожали и физическую силу к нему не применяли, отметили в УМВД.

Предметы, похожие на оружие, у мужчин изъяли и направили на исследование. Составлены административные протоколы о мелком хулиганстве (ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ).

Видео инцидента очевидцы опубликовали в соцсетях. На кадрах видно, что вооруженные мужчины под руки быстро выводят с пляжа молодого человека.