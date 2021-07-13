Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:53Заразились
на 13.07В России 5 833 175+24 702В мире 187 238 474+422 406

Трое мужчин по ошибке похитили случайного отдыхающего с пляжа Севастополя

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Полицейские начали проверку из-за инцидента на пляже Севастополя, откуда трое мужчин насильно увезли отдыхающего, сообщили "Интерфаксу" во вторник в пресс-службе городского управления МВД.

Полицейские накануне днем получили сообщение, о том, что на пляже "Учкуевка" неизвестные мужчины с предметами, похожими на оружие, посадили в Audi молодого человека. Примерно через час автомобиль был задержан.

В "Ауди" находились трое мужчин в возрасте от 38 до 47 лет, которые рассказали, что арендовали автомобиль, чтобы разыграть знакомого. Проехав небольшое расстояние, они поняли, что перепутали своего знакомого с другим молодым человеком, и высадили его из автомобиля. При этом ему не угрожали и физическую силу к нему не применяли, отметили в УМВД.

Предметы, похожие на оружие, у мужчин изъяли и направили на исследование. Составлены административные протоколы о мелком хулиганстве (ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ).

Видео инцидента очевидцы опубликовали в соцсетях. На кадрах видно, что вооруженные мужчины под руки быстро выводят с пляжа молодого человека.

Севастополь

Новости

Подразделения казаков в ряде регионов войдут в состав Росгвардии

Подразделения казаков в ряде регионов войдут в состав Росгвардии
Пандемия коронавируса

В Кремле увидели логику в ужесточении COVID-мер по примеру Франции

Пандемия коронавируса

Более 28,6 млн человек привились от коронавируса в РФ

Более 28,6 млн человек привились от коронавируса в РФ
Пандемия коронавируса

В РФ обновлен максимум летальных исходов COVID-19 за сутки

В РФ обновлен максимум летальных исходов COVID-19 за сутки
Пандемия коронавируса

Иностранных таксистов и курьеров начали вакцинировать в Подмосковье

В Подмосковье задержали пенсионерку, вырастившую 85 кг конопли в огороде

Погибший при взрыве газа в Геленджике находился на улице

Источник сообщил о двух погибших от взрыва в гостинице в Геленджике

Один человек извлечен из-под завалов гостиницы в Геленджике

Один человек погиб, четверо пострадали при взрыве в отеле в Геленджике

Один человек погиб, четверо пострадали при взрыве в отеле в Геленджике
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');