Переговоры Путина и Лукашенко начались в Петербурге

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - В Санкт-Петербурге начались переговоры президента России Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом сообщает близкий к пресс-службе белорусского президента телеграм-канал "Пул первого".

Путин и Лукашенко во вторник в Санкт-Петербурге обсудят меры по противодействию попыткам Запада раскачивать ситуацию в республике, сообщил ранее во вторник пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Естественно будет обмен мнениями по международным делам. Конечно, (будет) обсуждение попыток коллективного Запада дальше раскачивать ситуацию в Белоруссии, меры по противодействию", - сказал Песков журналистам.

Он отметил, что встреча лидеров состоится в Петербурге. По словам представителя Кремля, сначала президенты побеседуют один на один, после чего продолжат общение в формате рабочего завтрака.

Песков рассказал, что договоренность о встрече была достигнута несколько недель назад в ходе телефонного разговора. "Сразу скажу, что договоренность об этой встрече достигнута уже какое-то время назад, она не неожиданная", - отметил Песков.

"Мы придаем большое значение каждой встрече глав государств России и Белоруссии. Поскольку президенты общаются часто, общение носит рабочий формат. Это союзнические отношения. Мы просто в этот раз не сделали какого-то специального анонса. Это не умаляет значения встречи нисколько", - добавил Песков.

Пресс-секретарь добавил, что Путин и Лукашенко также обсудят российско-белорусское торгово-экономическое взаимодействие, реализацию крупных совместных проектов, а также работу министерств по реализации ранее данных поручений по строительству Союзного государства.