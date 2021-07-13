Петербургский омбудсмен попросил о проверке нейросетями подписей для выборов в Закс

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам человека в Петербурге Александр Шишлов попросил председателя Центральной избирательной комиссии Эллу Памфилову и главу Горизбиркома Петербурга Наталью Чечину обеспечить электронную проверку подписей за кандидатов в городской Закс через автоматизированный программно-технический комплекс, сообщается на официальном сайте омбудсмена.

Ранее Горизбирком подтвердил, что подписи за кандидатов в Государственную думу в Петербурге будут проверяться с помощью автоматизированной системы с элементами искусственного интеллекта, как рекомендует ЦИК.

Шишлов обращает внимание на опыт предыдущих избирательных кампаний в городе, когда, по его мнению, при сборе подписей и при их проверке систематически нарушались избирательные права граждан.

"Так, в 2016 году по результатам проверки из 108 кандидатов в одномандатных избирательных округах, собравших подписи избирателей, было зарегистрировано лишь 12, у остальных доля подписей, признанных недостоверными и/или недействительными, превышала допустимую. Решениями СПбИК было отказано в регистрации списков кандидатов в депутаты пяти из шести избирательных объединений, собравших подписи граждан. Впоследствии ЦИК России, отменив ряд "отказных" решений СПбИК, указала, что часть подписей избирателей была забракована неправомерно", - говорится в сообщении.

По мнению Шишлова, нужно уже на ранних этапах уменьшить вероятность нарушений при проверке подписей, в частности, предупредить использование "административного ресурса". В связи с этим он просит использовать комплекс, с помощью которого на основании оцифрованных данных из подписных листов можно выявлять поддельные подписи, при проверке не только подписей за кандидатов в Госдуму, но и за кандидатов в Закс.