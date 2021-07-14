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В Иркутской области в ДТП с грузовиком погибли два человека

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - В Боханском районе Иркутской области рядом с селом Александровское столкнулись две легковых машины и грузовик "МАЗ", погибли два человека, еще трое получили травмы, сообщили в областном управлении МВД.

Авария произошла в среду на 60-м километре трассы Иркутск - Оса - Усть-Уда.

В МВД сообщили, что 30-летний водитель Toyota Fielder допустил столкновение с большегрузом и Toyota Sprinter. Погибли пассажиры Toyota Sprinter, мужчина и женщина. Водитель этого автомобиля и четырехлетний пассажир госпитализированы. Также в больницу доставили водителя Toyota Fielder.

Сотрудники ГИБДД выяснили, что водитель Toyota Fielder не имел права водить машину.

Иркутская область Александровское МВД ГИБДД

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