Тульский Минздрав начал проверку детской больницы с муравьями в палатах
Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Министерство здравоохранения Тульской области организовало служебную проверку после появления в соцсетях видеоролика о большом количестве насекомых в палатах детской городской больницы Тулы.
"Проводится ведомственная проверка, к ответственным за нарушение санэпидрежима будут применены дисциплинарные меры. Данный инфекционный бокс сейчас закрыт, в нем проведена дезинсекция и дезинфекция", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минздрава региона.
По словам собеседника агентства, запланирована обработка всех помещений больницы с привлечением специализированной организации.
Видеоматериал с ребенком в больничной палате появился во вторник. В боксе на стенах, на подоконнике, на прикроватной тумбочке были муравьи. Автор ролика сообщил, что ребенок находится в детской городской больнице Тулы.
Как пояснил представитель Минздрава, ребенок поступил в инфекционное отделение детской городской клинической больницы Тулы 10 июля.
В Минздраве региона уточнили, что "12 июля после обхода заведующей отделением пациентку вместе с родителем перевели в другой бокс".