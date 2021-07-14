Тульский Минздрав начал проверку детской больницы с муравьями в палатах

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Министерство здравоохранения Тульской области организовало служебную проверку после появления в соцсетях видеоролика о большом количестве насекомых в палатах детской городской больницы Тулы.

"Проводится ведомственная проверка, к ответственным за нарушение санэпидрежима будут применены дисциплинарные меры. Данный инфекционный бокс сейчас закрыт, в нем проведена дезинсекция и дезинфекция", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минздрава региона.

По словам собеседника агентства, запланирована обработка всех помещений больницы с привлечением специализированной организации.

Видеоматериал с ребенком в больничной палате появился во вторник. В боксе на стенах, на подоконнике, на прикроватной тумбочке были муравьи. Автор ролика сообщил, что ребенок находится в детской городской больнице Тулы.

Как пояснил представитель Минздрава, ребенок поступил в инфекционное отделение детской городской клинической больницы Тулы 10 июля.

В Минздраве региона уточнили, что "12 июля после обхода заведующей отделением пациентку вместе с родителем перевели в другой бокс".