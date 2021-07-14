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Два человека погибли в ДТП с двумя грузовиками и легковушкой под Тулой

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Авария с участием трех машин унесла жизни двух человек в Щекинском районе Тульской области. Об этом сообщил в среду отдел пропаганды регионального УГИБДД.

"Накануне вечером на 211-м км федеральной автодороги М-2 "Крым" Щекинского района автомобиль Mitsubishi Lancer по касательной столкнулся с грузовиком MAN с полуприцепом. Далее легковушка выехала на встречную полосу и столкнулась с автомобилем "ГАЗ 2834", - говорится в сообщении.

В результате ДТП погибли 26-летний водитель и 23-летняя пассажирка Mitsubishi.

Обстоятельства аварии выясняются.

Тула ДТП

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