Один человек погиб и трое пострадали в ДТП с экскаватором в Воронежской области

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Один человек погиб, трое госпитализированы после аварии с участием легкового автомобиля и экскаватора в Бобровском районе Воронежской области. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Авария произошла в 8:00 в среду на 10-м километре автодороги "М-4 "Дон" - Таловая - Новохоперск".

По предварительным данным, 61-летний водитель экскаватора-погрузчика при повороте не предоставил преимущество автомобилю "ВАЗ-2115" под управлением 36-летней женщины. В результате ДТП она погибла на месте. Трое пассажиров "ВАЗа" 60, 49 лет и 21 года с различными травмами доставлены в больницу.