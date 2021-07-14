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Украинку задержали на границе РФ за контрабанду психотропных веществ

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Контрабанду психотропных веществ с Украины пресекли на международном автомобильном пункте пропуска Нехотеевка на российско-украинской границе, сообщает пресс-служба УМВД РФ по Белгородской области.

По предварительным данным, 26-летняя гражданка сопредельного государства незаконно ввезла с территории Украины лекарственный препарат, который запрещен в свободном гражданском обороте в России.

"Сотрудники Белгородской таможни обнаружили в ее дорожной сумке 130 ампул объемом 2 мл каждая, которые уроженка ближнего зарубежья скрыла при прохождении пограничного и таможенного контроля. Выяснилось, что изъятое является лекарственным препаратом, содержащим в своем составе психотропное вещество общей массой 2,6 грамма", - говорится в сообщении.

Следственным отделом ОМВД России по Белгородскому району женщине предъявлено обвинение по ч.3 ст. 229.1 УК РФ (Контрабанда психотропных веществ в крупном размере). Санкции статьи предусматривают лишение свободы на срок от 10 до 20 лет.

По решению суда обвиняемая арестована.

Белгородская область МВД Украина

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