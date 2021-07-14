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Двое рабочих погибли на шахтах в Воркуте за сутки

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - На двух шахтах АО "Воркутауголь" (входит в ресурсный дивизион ПАО "Северсталь") во вторник и среду погибли два работника, говорится в обращении гендиректора компании Максима Панова, опубликованным в соцсети.

Во вторник на шахте "Заполярная" горнорабочий очистного забоя получил смертельную травму. По предварительной информации, в этом случае была нарушена технология проведения работ.

В среду на четвертом проходческом участке шахты "Воргашорская" погиб 47-летний подземный электрослесарь. Во время работ его прижало комбайном к выработке. Мужчина получил травму грудной клетки. Он скончался до приезда медиков. В этом случае, предварительно, допущена личная неосторожность. Сотрудник не имел права управления этим оборудованием и находился в зоне, где быть запрещено.

Погибшие являлись работниками ООО "Северная алмазная компания".

Устанавливаются причины произошедшего.

АО "Воркутауголь" входит в "Северсталь ресурс" и является одним из крупнейших предприятий угольной промышленности России. ПАО "Северсталь" - вертикально интегрированная сталелитейная компания. Основной владелец компании - Алексей Мордашов, которому принадлежит более 77%.

Воркута Воркутауголь

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