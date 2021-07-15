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В Приамурье осудили сотрудника IT-сферы космического центра "Восточный"

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Специалист IT-сферы космического центра (КЦ) "Восточный" - филиал Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры, предприятие Роскосмоса - осужден в Амурской области за возникшую угрозу безопасности автоматизированной системы космодрома.

"Осужденный грубо нарушил требования безопасности при эксплуатации одной из автоматизированных систем космодрома, относящейся к критической информационной инфраструктуре РФ, что могло повлечь угрозу нормальному ее функционированию", - говорится в сообщении регионального Управления ФСБ в четверг.

Свободненский городской суд признал сотрудника КЦ "Восточный" виновным по ч.3 ст.274.1 УК РФ (нарушение правил эксплуатации автоматизированных систем управления, относящихся к критической инфраструктуре России) и приговорил его к трем годам лишения свободы условно. Обвиняемый полностью признал свою вину.

Приамурье Роскосмос

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