СКР отметил, что военные в 2021 году стали чаще уходить в "самоволку"

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Военные следователи отмечают рост количества преступлений в сфере военной службы в 2021 году, однако факты уклонения от исполнения воинской обязанности фиксируются реже.

Как говорится в сообщении Главного военного следственного управления СК РФ, распространенного по итогам коллегии ведомства, следователи зафиксировали рост числа преступлений против порядка пребывания на военной службе, в том числе увеличение числа случаев "самоволок", нарушений уставных правил взаимоотношений между военными.

В то же время сокращается количество преступлений, связанных с уклонением от военной службы "путем симуляции болезни или иным способом, а также преступлений против порядка подчиненности", констатируется в сообщении.

С каждым годом число военнослужащих, скрывающихся от следствия и суда, сокращается, фиксируют следователи.

"Так, если на начало 2011 года в списке разыскиваемых были 5343 военнослужащих, то в настоящее время их число уменьшилось до 963", - говорится в сообщении.

В первом полугодии текущего года отмечается рост зарегистрированных преступлений на 13%, в том числе преступлений, совершенных группой лиц (на 29,2%), грабежей (на 35,5%) и случаев вымогательства (на 35,4%). "Одновременно с этим снизилось количество преступлений против общественной безопасности (на 17,3%), в том числе связанных с незаконным оборотом оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств (на 5,9%)", - сообщает ГВСУ.

Говоря о зарегистрированных коррупционных преступлениях, попадающих в сферу деятельности ГВСУ, и.о. начальника управления Сергей Федотов отметил, что в первом полугодии 2021 года их объем увеличился в 1,5 раза (1913), включая получение и дачу взятки.