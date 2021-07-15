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Правительство определит порядок возврата накоплений при смене пенсионного фонда

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Правительство рассмотрит законопроект о порядке порядок возврата пенсионных накоплений гражданам, которые потеряли доход от процентов при досрочном переходе из одного пенсионного фонда в другой, заявил на заседании кабмина премьер-министр Михаил Мишустин.

"В повестке законопроект, который обеспечит порядок возврата пенсионных накоплений людям из-за действий недобросовестных страховщиков. Сегодня любой гражданин может перевести свои накопления из одного пенсионного фонда в другой. Но при досрочном переходе, раньше, чем через 5 лет, он теряет доход от процентов", - сказал он.

По его словам, часто это происходит без ведома самого человека в результате неправомерных действий агентов, которые работают на такие пенсионные фонды.

"Теперь пострадавшие смогут не просто оспорить действия страховщиков в суде, но и добиться возмещения утраченных доходов. В законопроекте предусмотрен порядок передачи средств и процентов за их неправомерное использование. Рассчитываем, что эти меры помогут людям защитить свои будущие пенсии", - заявил Мишустин.

Михаил Мишустин Правительство

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