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Грузовик упал с моста на газовую трубу в Саратовской области

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Водитель грузового автомобиля не справился с управлением на мосту в Саратове, в результате чего машина упала на газовую трубу, повредив газопровод. Об этом сообщает пресс-служба управления ГИБДД по региону.

По предварительным данным, водитель грузовика MAN не справился с управлением опрокинулся в кювет на ж/д пути, где зацепил газопровод. После этого начался пожар, говорится в сообщении.

Водитель госпитализирован, отметили в пресс-службе.

В свою очередь мэрия города сообщает в своем телеграм-канале, что в результате инцидента на участке зафиксировано сильное возгорание.

"Движение по путепроводу на 1-м жилучастке временно остановлено. Просим автомобилистов продумать свой маршрут. Службы проводят необходимые мероприятия, подача газа прекращена", - говорится в сообщении.

Между тем, региональный главк МЧС сообщает, что газ был перекрыт. "В 14:29 по Москве возгорание ликвидировано", - сообщили журналистам.

"Медики осматривают водителя "КАМАЗа", серьезных повреждений у него нет, ссадины", - добавили в пресс-службе.

Представитель МЧС также отметил, что железнодорожная ветка, на которой это случилось, не пассажирская. Задержки поездов в результате инцидента нет.

Мэрия Саратова отмечает, что запущено реверсивное движение по одной полосе путепровода.

По данным властей, сгорела часть коммуникаций и опор, на которых они размещаются, повреждено ограждение путепровода.

"Отключена подача газа на ТЭЦ-1, а также прекращена подача газа в дома пос. Юриш, микрорайонов Авиатор и 1-й жилучасток. Газовая служба приступит к работам сразу же, как будут завершены противопожарные мероприятия", - отмечается в сообщении.

Саратовская область ДТП

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