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Самолеты США провели очередную разведку у западных и южных границ РФ

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Американские разведывательные самолеты в четверг совершили новые многочасовые полеты вблизи Калининградской области и Крыма, следует из мониторинга западных авиаресурсов.

По их данным, самолет разведки и целеуказания Армии США Bombardier Challenger 650 ARTEMIS, взлетевший с аэропорта имени Михаила Когэлничану под румынским портовым городом Констанца, в течение более пяти часов выполнял задание к северу от границ Калининградской области, находясь в воздушном пространстве Литвы.

Одновременно вдоль границ области четыре часа курсировал самолет радиоэлектронной разведки Армии США Beechcraft RC-12X Guardrail, поднявшийся из Шяуляя (Литва).

Тем временем на Черном море у границ России выполнял полет патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon. Американский морской разведчик в течение нескольких часов летал к югу и юго-западу от полуострова.

Накануне американские военные самолеты также вели разведку вблизи западных и южных рубежей России. В полетах было задействовано в общей сложности пять самолетов, в том числе четыре у границ Калининградской области и один вблизи Крыма.

Кроме того, в среду был зафиксирован полет патрульного противолодочного самолета ВМС США P-8A Poseidon вдоль побережья Сирии, где расположены база материально-технического обеспечения ВМФ РФ и российская авиабаза Хмеймим.

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