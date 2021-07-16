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Экс-президента Международного банка Санкт-Петербурга заочно арестовали

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Заключен под стражу экс-президент Международного банка Санкт-Петербурга (банк МБСП) Сергей Бажанов. Это следует из картотеки Выборгского районного суда северной столицы.

Решение об избрании в отношении Бажанова меры пресечения в виде заключения под стражу вынесено накануне. Информации о вменяемом банкиру преступлении в картотеке нет.

Как уточнили "Интерфаксу" в объединенной пресс-службе судов города, "в настоящее время Бажанов скрывается от органов предварительного следствия на территории иностранного государства".

Между тем в сообщении пресс-службы говорится, что срок меры пресечения – 30 суток, исчисляется с момента задержания на территории РФ либо с момента экстрадиции на территорию РФ.

По данным пресс-службы, Бажанову инкриминировано преступление по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), он находится в статусе обвиняемого. Следствие полагает, что не позднее 10 октября 2017 года Бажанов, являясь членом совета директоров и председателем правления МБСП, под видом международных сделок на поставки зерновых культур с использованием безотзывных непокрытых аккредитивов банка оформил заведомо фиктивные документы, похитив почти 5,2 млрд рублей, принадлежавших банку.

В апреле СМИ сообщали о возбуждении двух уголовных дел: по статье 172.1 УК РФ (фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации) и части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) после банкротства МБСП.

Бажанов – банкир, экономист, владелец и экс-президент банка МБСП. В 2008-2013 годах был членом Совета Федерации от Ульяновской области. Согласно открытым источникам, осенью 2018 года выехал из России, живет в Лондоне.

Как сообщалось, в сентябре 2019 года Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской признал банк МБСП банкротом. Конкурсным управляющим была утверждена госкорпорация "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ).

МБСП по итогам 9 месяцев 2018 года занял 130-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

Петербург Международный банк Санкт-Петербурга МБСП

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