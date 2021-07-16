Авен с партнерами создали компанию "Премиальный врач"

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Группа инвесторов в начале июля создала компанию "Премиальный врач" во главе с сыном совладельца "РЕСО-Гарантии" Сергея Саркисова, следует из данных системы "СПАРК-Интерфакс".

Учредителями этого ООО в равных долях стали председатель совета директоров и совладелец Альфа-банка Петр Авен, председатель правления кредитной организации Андрей Соколов, генеральный директор созданной при участии "РЕСО-Гарантии" сети медицинских организаций MedSwiss Михаил Тишман и Сергей Саркисов-младший, который стал гендиректором новой компании.

В качестве видов деятельности при регистрации ООО "Премиальный врач" указало "услуги по бронированию", "деятельность по оказанию услуг, связанных со службой предварительных заказов", "деятельность центров обработки телефонных вызовов".

Речь может идти о создании медицинского и ассистанского бизнеса для работы в премиальном клиентском сегменте, предположил в беседе с "Интерфаксом" эксперт в сфере организации медицинского сервиса. По его словам, ассистанских компаний, которые отвечают за взаимодействие пациентов с лечебными учреждениями, в стране в настоящее время работает много, но как правило они взаимодействуют с широким кругом пациентов, не акцентируясь на отдельных сегментах. В том числе медицинские и ассистанские компании оказывают содействие в организации лечения россиян за рубежом, а также в организации лечения иностранных граждан в России, уточнил он.

В "РЕСО-Гарантии" от комментариев отказались.