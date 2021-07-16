Путин сменил одного замминистра внутренних дел

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин подписал указ об освобождении генерал-полковника полиции Михаила Ваничкина с должности замминистра внутренних дел и назначении вместо него генерал-лейтенанта полиции Андрея Храпова.

Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Михаилу Ваничкину 65 лет. Он был заместителем главы МВД с июня 2012 года. До этого пять лет был помощником министра.

С 2002 по 2006 год он руководил ГУ МВД Петербурга и Ленобласти, а до этого был начальником Национального бюро Интерпола при МВД России.

Андрей Храпов родился в 1970 году. В 90-х он окончил высшую школу милиции МВД в Москве и до 2003 года работал в МУРе. С 2007 года по 2013 год он был замначальника Управления уголовного розыска ГУВД Москвы по линии раскрытия тяжких преступлений против личности. Затем три года он был замначальника Главного управления угрозыска МВД России и отвечал за линию борьбы с организованной преступностью.

В 2016 году Храпов возглавил Главное управление по контролю за оборотом наркотиков МВД, а в июне 2017 года получил специальное звание генерал-лейтенанта полиции.