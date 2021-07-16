Минкультуры нашло нарушения при сносе деревянного планетария в Пензе

Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры Фото: ВООПИК/VK

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Минкультуры проверило работы по реставрации планетария в Пензе и выявило там возможные нарушения, сообщила пресс-служба ведомства. Единственный в России деревянный планетарий снесли с помощью техники.

"В связи с высоким общественным резонансом по поручению руководства ведомства на место выехал заместитель директора департамента государственной охраны культурного наследия Минкультуры России Георгий Сытенко. В результате осмотра и ознакомления с документацией работ по сохранению объектов культурного наследия были выявлены факты, свидетельствующие о возможных нарушениях", - говорится в сообщении.

Нарушения Сытенко нашел и со стороны подрядчика, и со стороны авторского надзора. Кроме того, выяснилось, что проектные документы, по которым сносили здание, не включают решения по сохранению подлинных элементов строения, составляющих его предмет охраны.

"Установлено, что работы по демонтажу Пензенского планетария осуществляли лица, не аттестованные министерством культуры в качестве специалистов-реставраторов объектов деревянного зодчества", - отметили в министерстве.

Также оказалось, что региональный орган охраны объектов культурного наследия не контролировал работы надлежащим образом, с учетом состояния здания и необходимости бережной реставрации.

"Значительная часть деревянных конструкций действительно находится в неудовлетворительном состоянии, прогнила изнутри. Вместе с тем подлинные элементы здания, составляющие его предмет охраны, должны были быть сохранены в ходе реставрационных работ", - констатировали в министерстве.

Минкультуры и правительство Пензенской области взяли ситуацию на контроль и решают, что дальше делать.

Ранее в СМИ и социальных сетях появилась информация о том, что рабочие компании-подрядчика, занимающиеся работами по реконструкции планетария, снесли здание при помощи техники. При этом власти города обещали реконструировать его. Активисты говорили, что зданию нужны были только локальные замены.

Прокуратура региона начала проверку.

Планетарий с обсерваторией были построены в Пензе в 1928 году. Здание было памятником истории и культуры местного значения. Это единственный в России деревянный планетарий.