В России для выплат на школьников выделено свыше 204 млрд рублей

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Свыше 204 млрд рублей выделено в России для выплат на школьников. "По указу президента все семьи, в которых растут дети школьного возраста, к началу учебного года получат по 10 тыс. рублей на каждого такого ребенка. Распоряжение о выделении на эти цели более 204 млрд рублей подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - сообщили в воскресенье в пресс-службе правительства РФ.

Единовременную выплату могут получить родители, усыновители, опекуны, попечители детей от 6 до 18 лет, если ребенку исполнилось 6 лет до 1 сентября 2021 года (включительно). Кроме того, обратиться за выплатой могут молодые люди с инвалидностью от 18 до 23 лет, если они обучаются в школах или интернатах по основным общеобразовательным программам. Выплату могут оформить либо они сами, либо их родители или другие законные представители. Эти деньги не будут учитываться в составе дохода семьи при назначении других мер социальной поддержки.

Прием заявлений на выплату начался 15 июля и продлится до 1 ноября. Подать заявление можно дистанционно на портале госуслуг или лично в территориальном отделении Пенсионного фонда России. Для этого потребуется паспорт, свидетельство о рождении ребенка, данные СНИЛС родителя и ребенка, реквизиты банковского счета. Если в семье несколько детей школьного возраста, достаточно будет одного заявления на всех.

О новой мере поддержки семей с детьми объявил президент России Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному Собранию 21 апреля 2021 года. Указ об этом был подписан 2 июля.