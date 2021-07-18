Российские военные кардиохирурги удалили уникальную опухоль

Пациент дважды пережил клиническую смерть во время операции

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Кардиохирурги госпиталя имени Вишневского провели уникальную операцию на сердце полицейскому из Ростова-на-Дону, сообщили в Минобороны РФ.

"Пациенту была удалена объемная 8-сантиметровая опухоль, которая росла из левого предсердия и опускалась в левый желудочек через митральный клапан", - сообщили в министерстве. Опухоль появилась очень быстро и в течение нескольких месяцев заполнила все левые отделы сердца. Она совмещала в себе миксому и рабдомиому.

"Об уникальности операции говорит уже тот факт, что пациент после такой сложной манипуляции остался жив. Опухоль настолько проникла во все отделы сердца, что ее невозможно было удалить ни рукой, ни инструментом. Нашим кардиохирургам пришлось вырезать сердце из груди, полностью разрезав его поперек. Во время операции клиническая смерть у пациента наступала дважды", - отметил начальник госпиталя генерал-майор медслужбы Александр Есипов.

Как отмечают военные, динамика пациента после операции на хорошем уровне, через неделю его начнут готовить к выписке.

Миксома - это редкое по своей природе заболевание, занимающее до 1% всей кардиологической патологии. Обладает злокачественным течением. Часто заканчивается летальным исходом. Рабдомиома сердца - доброкачественная опухоль в виде одиночного или множественного узла без капсулы. Её структура отличается от окружающего миокарда.