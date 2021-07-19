Советник главы "Роснефти" Федоров покинул компанию

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Советник главного исполнительного директора "Роснефти" в ранге вице-президента Павел Федоров покинул компанию, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

Об уходе Федорова из "Роснефти" пишет и "Коммерсантъ" со ссылкой на нескольких его знакомых. В пресс-службе компании не комментируют информацию.

Федоров занимал пост советника главного исполнительного директора с июля 2020 года, он курировал взаимодействие с комиссией при президенте России по стратегическому развитию ТЭК и экологической безопасности, а также реализацию специальных стратегических проектов компании, в том числе программе по развитию генетических технологий. Ранее он длительное время занимал должность первого вице-президента "Роснефти", курировал финансово-экономический блок.

Федоров работал в "Роснефти" в 2010-2012 годах, затем был заммиинстра энергетики, позже занимал пост замруководителя "Норильского никеля". В 2016 году Федоров вернулся "Роснефть" на должность первого вице-президента.