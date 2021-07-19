"Роскосмос" достроит дом для космонавтов, который не могут сдать 15 лет

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - "Роскосмос" до конца года достроит жилой дом для космонавтов в Звездном городке, сообщил первый заместитель гендиректора госкорпорации по экономике и финансам Максим Овчинников.

"Мы вместе с вами добились выделения средств на строительство многоэтажного жилого дома. Деньги уже выделены госкорпорации, сейчас мы проходим отдельные процедуры. Мы надеемся, что в этом году удастся запустить стройку и введем дом в эксплуатацию. Долгострой, но все-таки удалось реализовать", - сказал Овчинников на встрече с членами Отряда космонавтов "Роскосмоса".

Он также отметил, что госкорпорация работает по бюджетной заявке на увеличение субсидий Центру подготовки космонавтов, что позволит "улучшить все функциональные вопросы".

Строительство жилого дома для космонавтов началось в Звездном городке в 2006 году. Как сообщали СМИ, из-за задержки со сдачей дома космонавты вынуждены были жить в съемных квартирах.