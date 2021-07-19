Замглавы Минэнерго РФ Анатолий Яновский перешел на другую работу

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Заместитель министра энергетики РФ Анатолий Яновский освобожден от занимаемой должности в связи с переходом на другую работу, говорится в распоряжении правительства.

В ведении Яновского находилось управление вопросами международного сотрудничества, угольной промышленности. Также в его сфере ответственности были бюджетные полномочия министерства, вопросы имущественных отношений, координация работы подведомственных организаций и хозяйственного обеспечения.

Как сообщают источники "Интерфакса", Яновский станет помощником руководителя администрации президента вместо Кирилла Молодцова.