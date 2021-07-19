Бизнесмен Тетро получил срок за хищение 3,6 млрд руб. у "Новикомбанка"

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Замоскворецкий суд Москвы приговорил гендиректора группы компаний "Объединенная транспортная корпорация" (ГК ОТК) Давида Тетро к 3 годам 6 месяцам колонии по делу о хищении более 3,6 млрд рублей у "Новикомбанка".

"С учетом позиции государственного обвинителя Замоскворецкой межрайонной прокуратуры суд приговорил Тетро к 3 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - сообщает столичная прокуратура в понедельник.

Тетро осужден за растрату, совершенную с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере.

В суде установлено, что в период с 2011 года по 2015 год Тетро вместе с сообщниками (уголовное дело в их отношении выделено в отдельное производство) путем заключения заведомо невозвратных кредитов от имени подконтрольных организаций похитили денежные средства "Новикомбанка" на общую сумму более 3,6 млрд рублей.

"Свою вину в совершении преступления Тетро признал полностью, с ним было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве", - сказали в прокуратуре.

Гражданский иск представителя потерпевшего удовлетворен в части возмещения материального ущерба, причиненного преступлением, на сумму более 3,6 млрд рублей.

Тетро был арестован в январе 2020 года. Также по делу был задержан помощник Тетро Андрей Галочка.

Изначально им вменялась часть 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

По данным СМИ, в 2012 году Новикомбанк выделил входящим в ОТК предприятиям кредиты, которые не были возвращены. Ущерб следствие оценивает в размере 5,4 млрд рублей.