Пять человек пострадало в результате ДТП на Ставрополье

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - В Ставрополе произошла авария с участием пассажирского микроавтобуса и легкового автомобиля в понедельник, есть пострадавшие, сообщает пресс-служба УГИБДД по Ставропольскому краю.

"По предварительным данным, около 20:00 на пересечении улиц Артема и Лермонтова водитель маршрутного такси "Реал" выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора, где столкнулся с легковым автомобилем", - говорится в сообщении.

В результате ДТП пострадали пять человек. Тяжелые травмы получил водитель легковушки. По данным пресс-службы, для осмотра в больницу доставлены четыре пассажира автобуса, в том числе двухлетний ребенок.

Водитель автобуса ранее уже попадал в ДТП, отмечается в пресс-релизе.