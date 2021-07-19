Полуторагодовалый ребенок погиб в ДТП на трассе М7 в Татарстане

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Полуторагодовалый ребёнок погиб в дорожной аварии в понедельник на трассе М7 "Волга", еще пять человек с различными травмами госпитализированы, сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры Татарстана.

"В 19:47 мск на 780 км на трассе М7 "Волга" на территории Кировского района произошло ДТП с участием автомобилей Renault Sandero и Citroen Xsara Picasso. По предварительным данным, водитель Renault выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем Citroen. В результате столкновения автомобиль Renault Sandero перевернулся на крышу", - говорится в сообщении.

По информации ведомства, в результате ДТП полуторагодовалый ребёнок скончался на месте. Водитель автомобиля Renault и два пассажира, в том числе ребенок, госпитализированы. Пассажиры автомобиля Citroen, где также был ребенок, тоже доставлены в больницу.

На место аварии выехал заместитель прокурора Кировского района Михаил Жолобов. Обстоятельства произошедшего выясняются.