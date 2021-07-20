Один человек погиб при столкновении двух автомобилей в Кемерово

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Полиция выясняет обстоятельства дорожно-транспортного происшествия в Заводском районе Кемерово, где при столкновении двух автомобилей погиб человек, сообщает пресс-служба главка МВД по региону во вторник.

Авария произошла накануне вечером на пересечении проспекта Кузнецкого и улицы Коммунистической, когда столкнулись КамАЗ и "Лада Гранта".

"Предварительно установлено, что 53-летний водитель грузовика при повороте налево на регулируемом перекрестке не уступил дорогу и совершил столкновение с автомобилем "Лада". Водитель КамАЗа имеет стаж вождения более 35 лет. На момент ДТП, согласно результатам медицинского освидетельствования, он находился в состоянии алкогольного опьянения", - говорится в сообщении.

Водитель легкового автомобиля и три его пассажира госпитализированы с различными травмами, еще один пассажир погиб.

Решается вопрос о возбуждении дела по ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств), виновнику грозит до 12 лет лишения свободы.