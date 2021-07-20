Три девочки-подростка попали в реанимацию из-за отравления баклосаном

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - В Магнитогорске три девочки попали в реанимацию в тяжелом состоянии после предполагаемого отравления сильным миорелаксантом баклосан (баклофен). Об этом сообщили в пресс-службе "Центра охраны материнства и детства", где лечат всех троих.

Пострадавшим 13, 14 и 15 лет. Две из них поступили в стационар в минувшие выходные. По словам врачей, они обе были в коме, без осознания реакция на раздражители у них полностью отсутствовала. Третья девочка поступилa в центр чуть позднее в состоянии сопора, которое предшествует коме.

У одной из пациенток при себе оказался баклосан, когда ее привезли в больницу. Врачи не знают, откуда девочки его достали. Это не первый случай тяжелого отравления подростков этим препаратом, отметили они.

Полиция проводит проверку.

Баклосан (баклофен) назначают пациентам для лечения неврологических заболеваний (параличей, повышенного мышечного тонуса, последствий черепно-мозговой травмы). Его причисляют к мощным и довольно опасным аптечным наркотикам, при нарушении дозировки он вызывает стойкую зависимость. Он расслабляет скелетные мышцы, он может вызвать остановку дыхания и гибель.

Случаи тяжелого отравления детей и подростков баклосаном регулярно фиксируются с 2018 года.