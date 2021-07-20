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КС запретил досматривать адвокатов в СИЗО без протокола

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Конституционный суд России назвал недопустимым досмотр адвокатов в СИЗО без документальной фиксации этой процедуры. О принятии такого постановления сообщила пресс-служба КС.

Постановление выпущено по итогам рассмотрения жалобы Рамиля Идиятдинова, который просил проверить конституционность части 6 статьи 34 ФЗ "О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений".

Идиятдинов пришел к своему клиенту в СИЗО-3 в Татарстане. Сначала его проверили металлодетектором, и он сдал мобильный телефон. В локальной зоне его остановил инспектор, который заметил в кармане адвоката предмет, похожий на телефон, и адвоката снова досмотрели. Он требовал, чтобы о втором досмотре также был составлен протокол и ему были представлены правовые и фактические основания досмотра, но ему отказали.

Адвокат оспорил этот отказ в прокуратуре, затем - в суде. В ходе разбирательства выяснилось, что личного досмотра Идиятдинова с проверкой содержимого карманов и прощупывания одежды в СИЗО не проводили. Суды отклонили его жалобы, указав, что, по приказу Минюста, составлять официальный протокол о досмотре не нужно, если запрещенные предметы не обнаружены, как в его случае.

Идиятдинов же высказал мнение, что оспариваемая им норма противоречит статье 55 Конституции, так как адвоката, который пришел в СИЗО по работе, подвергли повторному личному досмотру без протокола, то есть без указания его причины, фиксации его хода и результатов и без вручения копии протокола. Также эта норма ставит в различное правовое положение адвокатов и представителей органов дознания и следствия как лиц, досмотр которых не допускается, указал он.

КС на это напомнил, что право граждан на квалифицированную юридическую помощь закреплено в Конституции, а закон об адвокатской деятельности дает право адвокату беспрепятственно встречаться с доверителем наедине и без ограничения числа свиданий или их продолжительности.

При этом адвокат должен соблюдать режимные требования учреждения, где содержится его клиент, и он не может отказаться от досмотра его вещей и одежды, если его заподозрят в проносе запрещенных предметов. В этой ситуации для защиты его прав должна быть предусмотрена возможность письменной фиксации оснований, хода и результата досмотра, счел КС.

Суд решил, что протокол досмотра и его видеофиксация должны предоставляться адвокату по его требованию и должны сохраняться как минимум в течение срока, предусмотренного для обжалования законности досмотра. Оспариваемую норму ФЗ следует применять с учетом нового постановления, но дело Идиятдинова пересматривать не нужно, счел КС, поскольку досмотр не повлек для него негативных правовых последствий.

Конституционный суд Татарстан ФСИН Рамиль Идиятдинов

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