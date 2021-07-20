Пропавший в Нижегородской области мальчик найден погибшим

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Маленького ребенка, пропавшего накануне в городе Ворсме Нижегородской области, нашли погибшим.

"Найден. Погиб. Приносим свои соболезнования родным и близким погибшего", - сообщает поисково-спасательный отряд "Волонтер-НН".

В региональном СУ СКР "Интерфаксу" уточнили, что тело ребенка было найдено в водоеме.

Причины смерти малыша устанавливаются.

Ранее сообщалось, что четырехлетний мальчик ушел из дома в городе Ворсме 19 июля вечером.

Ребенок страдал расстройством аутистического спектра и не разговаривал. Он ушел из дома без одежды.

Поисками малыша занимались волонтеры и сотрудники Росгвардии.