Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:23Заразились
на 20.07В России 6 006 536+23 770В мире 190 915 813+497 608

Пропавший в Нижегородской области мальчик найден погибшим

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Маленького ребенка, пропавшего накануне в городе Ворсме Нижегородской области, нашли погибшим.

"Найден. Погиб. Приносим свои соболезнования родным и близким погибшего", - сообщает поисково-спасательный отряд "Волонтер-НН".

В региональном СУ СКР "Интерфаксу" уточнили, что тело ребенка было найдено в водоеме.

Причины смерти малыша устанавливаются.

Ранее сообщалось, что четырехлетний мальчик ушел из дома в городе Ворсме 19 июля вечером.

Ребенок страдал расстройством аутистического спектра и не разговаривал. Он ушел из дома без одежды.

Поисками малыша занимались волонтеры и сотрудники Росгвардии.

Нижегородская область СКР

Новости

Хинштейн сообщил о задержании руководства ГИБДД по Ставрополью

Хинштейн сообщил о задержании руководства ГИБДД по Ставрополью
Пандемия коронавируса

В Туве медиков, пенсионеров и студентов обязали привиться от COVID

В Туве медиков, пенсионеров и студентов обязали привиться от COVID

КС запретил досматривать адвокатов в СИЗО без протокола

В России за сутки выявили еще 23 770 случаев COVID-19

В России за сутки выявили еще 23 770 случаев COVID-19

Пять стран заинтересовались покупкой российского истребителя Су-57

Пять стран заинтересовались покупкой российского истребителя Су-57

Военные РФ успешно испытали новую систему ПВО С-500 "Прометей"

Бывший главврач Морозовской больницы будет управлять курортами "Газпрома" в Сочи

Российские танкисты с 201-й базы в Таджикистане дошли до афганской границы

Российские танкисты с 201-й базы в Таджикистане дошли до афганской границы

Что случилось этой ночью: вторник, 20 июля

Более 90 лесных пожаров тушат в Якутии

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');