Житель Алтайского края, сбежав от похитителя, утонул в реке

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено в Алтайском крае в отношении двух подозреваемых в похищении человека, сообщает следственное управление СКР по региону.

По данным следствия, в одном из сел Павловского района 29-летний подозреваемый в ходе конфликта и драки решил проучить 40-летнего местного жителя. Попросив 18-летнего знакомого погрузить своего обидчика в багажник своего автомобиля, он вывез мужчину за пределы населенного пункта.

Когда они ехали, потерпевшему удалось выбраться из багажника и убежать. Чтобы скрыться от похитителя, мужчина побежал к реке, однако оступился, ушел под воду и утонул.

Дело расследуется по части 1 статьи 126 УК РФ (похищение человека).