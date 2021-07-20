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Жителя Курска обязали выплатить почти 1 млн рублей за убийство лосихи

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Курский областной суд оставил без изменения приговор местному жителю, признанному виновным в убийстве лосихи, сообщает пресс-служба администрации региона.

По решению суда мужчине было назначено наказание в виде штрафа в 550 тыс. рублей с лишением на два года права на охоту. Кроме того, он должен возместить нанесенный государственному охотничьему фонду ущерб в размере 400 тыс. рублей.

Мужчине не удалось добиться отмены приговора Железногорского городского суда, вынесенного ему 29 апреля.

Раненная лосиха была обнаружена на территории урочища Старобузская дача сотрудником Курскохотрыбцентра в декабре 2018 года. На место происшествия прибыли сотрудники полиции и ветеринары. Из-за огнестрельного ранения животное потеряло много крови, спасти его не удалось.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 258 УК РФ (незаконная охота), вскоре личность стрелявшего была установлена.

Курск

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